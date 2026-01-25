El archivo de la denuncia contra Julio Iglesias, ¿un punto final a su batalla legal?: así ha sido su polémica causa

El caso que rodea a Julio Iglesias sigue en el centro de la actualidad tras las acusaciones de agresión sexual presentadas por dos exempleadas del hogar. Sin embargo, parece que por ahora Julio Iglesias puede respirar tranquilo, ya que la Fiscalía ha archivado el caso por falta de competencia.

Los motivos del archivo de la demanda

Apenas unas horas más tarde de que Julio Iglesias publicara conversaciones privadas con sus exempleadas en redes, la Fiscalía archivaba la denuncia por falta de competencia, aunque sin entrar en si existía delito o no. El motivo: se trata de un ciudadano español que reside en el extranjero y las demandantes son mujeres extranjeras.

Pese a que la Audiencia Nacional no entrará a juzgar el asunto, la causa podría continuar en República Dominicana, si así lo requieren las demandantes.

La reacción de Julio Iglesias

Aunque no se trata de un cierre definitivo del caso, Beatriz Cortázar ha hablado con personas cercanas a Julio Iglesias y afirma que el cantante se encuentra “feliz”. Según explica, está decidido a defender su honor y a recuperar su imagen pública, muy dañada a nivel internacional por esta polémica. La incógnita ahora es cuál será el siguiente movimiento del artista.

Julio Iglesias continúa preparando su defensa, aunque por ahora no tendrá que sentarse a un juez. ¿Luchará por demostrar su inocencia a nivel mediático?