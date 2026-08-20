Esta tarde en YAS Verano, Carmen Tello actualiza en exclusiva el estado de salud de Curro Romero

Curro Romero ha vuelto a ser ingresado en el Hospital Universitario Virgen de la Macarena, en Sevilla, tras sufrir un nuevo episodio de neumonía. El pasado 16 de agosto, la preocupación se apoderó del entorno del diestro cuando comenzó a encontrarse muy mal y presentó una fiebre muy alta.

La alarma aumentó al comprobar que sus niveles de oxígeno en sangre eran especialmente bajos. Ante la situación, Carmen Tello decidió no esperar a la llegada de la ambulancia y trasladó personalmente a Curro Romero al hospital sevillano.

Cuatro días después, el maestro continúa ingresado y permanece a la espera de recibir el alta médica. Carmen Tello ha atendido en exclusiva a YAS Verano para ofrecer nuevos detalles sobre el estado de salud de Curro Romero. Puedes seguir su intervención en directo a partir de las 17:00 horas en Antena 3.

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