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El descubrimiento que “lo cambia todo”, a punto de revelarse: así empieza esta noche Padre no hay más que uno, la serie

Los Vicho siguen en sus trece y pretenden volver a su antigua casa. Un objetivo que, tras el descubrimiento de Blas, podría estar a punto de cumplirse.

El descubrimiento que “lo cambia todo”, a punto de revelarse: así empieza esta noche Padre no hay más que uno, la serie

El descubrimiento que “lo cambia todo”, a punto de revelarse: así empieza esta noche Padre no hay más que uno, la serie

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Borja Tamayo
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Desde que supieron que la familia al completo iba a mudarse, los jóvenes Vicho han tratado de boicotear los planes de sus padres. No pudieron impedir el traslado y, ya en su nuevo hogar, comenzaron las estrategias para regresar a su antiguo casa. Ahora, tras muchos intentos fallidos, todo podría estar a punto de resolverse.

“Ayer Blas descubrió una cosa que es muy fuerte”, recuerda Luis, antes de que su hermano Álex deje claro lo mucho que va a influir en su futuro: “Una cosa que lo cambiar todo”. Teresa va más allá: “Una cosa que es perfecta para poder hacer un plan infalible y conseguir que volvamos a nuestra antigua ciudad”. Incluso lo suficientemente importante como para poner en marcha, en palabras de Carola, “el Caos Total”.

Así arranca el nuevo episodio de Padre no hay más que uno, la serie. ¿De qué se tratará este gran descubrimiento? ¡Descúbrelo esta noche en Antena 3!

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Antena 3 » Series » Padre no hay más que uno

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