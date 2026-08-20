De comercios a pisos turísticos: la transformación que inquieta a los vecinos de los barrios residenciales

Los bares, tiendas, tintorerías y fruterías de antaño ahora se convierten en pisos turísticos. Una transformación que cada vez se repite más en barrios residenciales y que está generando preocupación entre los vecinos. Algunos comentan que en los últimos meses se nota el traqueteo de maletas y disturbios que vienen de la mano del turismo en su localidad. Una situación que también preocupa a quienes todavía mantienen sus negocios abiertos. Los comerciantes temen que la subida de los alquileres termine expulsándolos de los barrios. "Han subido el precio de los alquileres. Cualquier día nuestro casero decide subirnos el precio y nos vamos de Madrid", explica el propietario de un taller.

"Todo negocio que cierra, un nuevo piso turístico"

En el sector de la hostelería también perciben esta transformación. "Todo bar que cierra, todo negocio que cierra, un nuevo piso turístico", asegura José, hostelero del barrio de Prosperidad de Madrid.

Y aunque no se trate de zonas tradicionalmente turísticas, estos apartamentos están atrayendo a visitantes. El perfil es claro: extranjeros que llegan a la zona por conciertos, eventos deportivos u otras actividades de ocio. El tiempo de estancia es variable. Pueden ir desde apenas unos días hasta varias semanas. Algunos turistas escogen los barrios residenciales para vivir una experiencia más local. Laura, procedente de Londres, cuenta en el reportaje que su objetivo era sentirse parte de la comunidad y vivir "la experiencia española".

Entre 250.000 y 270.000 euros

La transformación afecta especialmente a determinados locales. Según los profesionales inmobiliarios consultados, los espacios de unos 40 metros cuadrados que cumplen determinadas condiciones de habitabilidad son algunos de los que más fácilmente pueden reconvertirse. El precio de estos locales puede situarse, según el inmueble y su ubicación, en torno a los 250.000 o 270.000 euros.

Visitamos uno de estos casos: un antiguo bar que ha terminado convertido en dos viviendas. En determinados supuestos, tal y como cuenta Sergio, trabajador de una inmobiliaria, si el local cuenta con salida directa al exterior y la transformación no obliga a los nuevos ocupantes a utilizar las zonas comunes del edificio, puede resultar más sencillo obtener la autorización correspondiente.

Mientras tanto, las obras continúan en otros locales que están cambiando de uso. Donde antes había tiendas, talleres o bares, ahora se proyectan salones, cocinas y dormitorios. Una transformación que plantea dudas sobre el futuro de los barrios en España.

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