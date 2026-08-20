“¡Qué presión!”: El menú de la boda de Álvaro depende de La ruleta de la suerte

Las presentaciones de hoy en La ruleta de la suerte nos han dejado momentos muy divertidos, entre ellos, este. Álvaro nos ha contado en su presentación que, aunque cuando se apuntó al programa no tenía muy claro en qué gastaría el dinero, ahora sí que lo sabe: ¡se va a casar!

Pero lo más sorprendente es que nos ha dicho que dependiendo del dinero que gane en el programa los invitados de su boda tendrán que llevar el táper de casa o no. A Jorge Fernández le ha hecho mucha gracia esta confesión: “¡Hasta yo voy a tener presión por tus invitados!”, le ha dicho el presentador.

Además, Álvaro ha compartido con nosotros el verdadero motivo por el que ha venido al programa: para dar una sorpresa a su madre. Álvaro y su madre siempre veían juntos La ruleta, y ahora que no viven juntos ¡siguen enviándose los paneles por fotos! Así que, ha decidido aparecer en el programa para sorprenderla.

El presentador le ha preguntado a Álvaro si su madre sabe lo de que se va a casar, porque si no… ¡sorpresa doble! “Imagínate tú, que le va a dar algo a la pobre mujer”, ha bromeado. Pero el concursante ha asegurado que lo de la boda sí que lo sabía. ¡Qué momento tan divertido! No te lo pierdas en el vídeo de arriba.

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