María Guardiola se emociona al hablar del incendio en Las Hurdes: "Se me cayeron unas lágrimas que me limpio y sigo trabajando"

El incendio que afecta a Las Hurdes mantiene evacuados a vecinos de varias localidades y moviliza a 273 efectivos. La situación continúa siendo complicada en varios frentes, aunque las condiciones meteorológicas han mejorado desde la pasada noche.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se encontraba con los evacuados, en un momento marcado por la tensión y la emoción. Hoy, en directo, ha defendido la actuación del dispositivo y ha restado importancia a la polémica surgida durante su visita. "No se puede reducir una coordinación efectiva con 273 medios que tenemos ahora a una ausencia de un alcalde", ha afirmado Guardiola, que ha asegurado que le da igual el partido al que pertenezca. "Me parece fatal si es de mi partido", ha añadido.

La presidenta ha explicado que su prioridad fue atender a los vecinos y ha rechazado convertir el episodio en el centro de la emergencia. "No quiero dedicarle tiempo a una anécdota de un minuto", ha señalado, recordando que después algunos vecinos se acercaron a abrazarla.

"Sufro mucho viendo mi tierra arder"

Guardiola también ha reconocido la carga emocional que está suponiendo el incendio. "Sufro mucho viendo mi tierra arder y sufro mucho viendo a mis vecinos sufrir", ha asegurado. "Se me cayeron unas lágrimas que me limpio y sigo trabajando", ha explicado la presidenta, que insiste en que el objetivo es que los vecinos puedan regresar a sus casas "con seguridad lo antes posible".

Sobre la evolución del incendio, Guardiola ha advertido de que, pese a la meteorología favorable, el fuego sigue "bastante descontrolado". La zona oeste y la este continúan preocupando, mientras en el flanco norte avanza una lengua de fuego que está siendo atacada con medios aéreos.

"Hay muchísima gente trabajando para que esto se acabe cuanto antes", ha señalado la presidenta, que asegura estar "al pie del cañón" desde el inicio de la emergencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.