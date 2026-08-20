¡6.800 euros! Cris resuelve el Gran Panel Final sin titubear ni un instante y sobrada de tiempo

Cris se ha enfrentado a este último panel de La ruleta de la suerte sin ninguna ayuda final, pero con mucha actitud. Con la pista ‘Tres de navegantes’ podría no parecer sencillo, pero la verdad es que a la ferrolana la ha venido de maravilla.

Las letras propuestas por el programa no han estado del todo acertadas, pero con las opciones de la concursante la cosa ha mejorado bastante. De hecho, Cris estaba ya muy concentrada mientras Laura Moure destapaba las letras, ¡y se sabía el panel antes de que comenzara a contar el tiempo!

Así que, en cuanto Jorge Fernández ha iniciado la cuenta atrás, Cris se ha lanzado: “¡Brújula, faro y carta náutica!”. "¡Claro!”, ha dicho emocionado Jorge Fernández que se ha puesto muy feliz por la concursante. Y más feliz aún se ha puesto cuando ha visto la cantidad del sobre: ¡4.000 euros! Cris estaba súper emocionada y el presentador le ha dedicado unas palabras preciosas: "¡Eso te pasa por vernos todos los días desde hace 20 años!” ¡Qué emoción se ha vivido en el plató! ¡No te pierdas el vídeo!

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