“¡No dejas de resolver paneles con olas!”: Jorge Fernández impresionado con Cris, que suma otros 850 euros a su marcador

Le ha llegado el turno a Cris en este panel de La ruleta de la suerte y aunque en la primera tirada ya nos hemos llevado un pequeño susto, ha terminado librándose del ‘Pierde turno’ y ha caído en los 150 euros, ¡nada mal!

Lo mejor es que la concursante ha optado por la ‘R’, ¡que estaba tres veces! Así que, entre los 450 euros que ya tenía del turno anterior, más los 450 euros que acababa de sumar se ha colocado con 900 euros en su marcador en un instante.

Cris ha comprado una última letra para asegurarse el panel y aunque después el público la ha animado para que siguiera resolviendo, ella ya lo tenía claro: “Voy a resolver”, ha dicho decidida y lo ha hecho perfecto. “¡No dejas de resolver paneles con olas!”, ha dicho muy emocionado Jorge Fernández, Cris por su parte estaba muy ilusionada: “¡Increíble!”. La concursante se ha colocado con un marcador de 2.700 euros, ¡enhorabuena, Cris! ¡Dale al play!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas