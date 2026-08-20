El presidente de Murcia, tras la llegada del cayuco a Cartagena: "Estamos hablando de algo preparado. Algo organizado"

La preocupación de la población por la crisis migratoria parece haber alcanzado un nuevo nivel de tensión. La situación, aparentemente interminable, que vive Ceuta ha provocado un aumento del descontento entre parte de sus vecinos, que cuestionan las actuales políticas de protección de fronteras y reclaman una respuesta más firme por parte del Gobierno ante una realidad que afecta directamente a la ciudad.

A esta situación se suma la percepción de cierta pasividad por parte del Ejecutivo, con el presidente del Gobierno de vacaciones mientras persisten problemas que preocupan a la población, y con ministros como Mónica García enfrentándose a críticas por restar importancia a cuestiones como la saturación de los hospitales.

Todo ello alimenta un malestar que trasciende la propia situación de Ceuta y vuelve a poner el foco sobre la gestión de la inmigración y la capacidad de las administraciones para hacer frente a sus consecuencias. Una preocupación que vuelve a quedar de manifiesto con la reciente llegada de una patera a Murcia

Este miércoles, varios bañistas tuvieron que abandonar Cala de Barco, en Cartagena, por la llegada de un cayuco con 62 migrantes, al parecer, de nacionalidad argelina. Detuvieron la lancha a unos metros de la orilla y comenzaron a desembarcar.

La situación en la playa se tensó en cuestión de segundos: "¡Que alguien llama a la policía!", exclamaban los bañistas, muchos indignados con la situación: "Recoged las cosas", se oye decir a una chica mientras decenas de personas comienzan a llegar a tierra.

"¿Cómo puede llegar una embarcación de esas dimensiones sin ser interceptada?"

Fernando López Miras, presidente de Murcia, hoy se ha pronunciado en Espejo Público, explicando que la realidad de lo que se vivó en las costas de Cartagena, no era una situación de inmigración como la que nuestro país acostumbra a ver: "No era un cayuco de madera, no llevaban toda la noche en el mar... es una lancha de grandes dimensiones, motorizada con cuatro motores de gran cilindrada. Llega perfectamente a la costa, desembarcan 65 inmigrantes en un buen estado de salud y con las mismas se dan la vuelta y se va". Lo tiene claro al afirmar: "Estamos hablando de algo preparado. Algo organizado".

López Miras ha hecho además muy evidente su frustración con la situación que se ha dado en la cala murciana y no le ha temblado el pulso para señalar culpables: "¿Cómo puede llegar una embarcación de esas dimensiones y motorizada a nuestras costas sin que sea interceptada?". Alude también al que considera escaso control fronterizo, sobre todo, en una situación como la que está viviendo el territorio español desde hace dos semanas: "No entendemos dónde están los efectivos del ministerio, si es que no se ha reforzado nada".

"Llegan a la playa causando miedo y falta de seguridad"

El presidente acusa al Gobierno central de no proporcionarles información, de no comunicarse con ellos o buscar conjuntamente la causa de este dramático episodio: "A día de hoy el Gobierno de la región de Murcia, 24 horas después no sabe absolutamente nada". "El Ministerio no nos ha dicho nada, la delegación del Gobierno tampoco".

Su indignación es cada vez más palpable cuando asegura que el Ejecutivo solo sirve para confrontar con los Gobiernos autonómicos y defender a Pedro Sánchez ante lo indefendible".

La región de Murcia ahora tendrá que tutelar a los 16 menores no acompañados, sin embargo no saben si son los que venían en la embarcación o que han llegado en otra circunstancia.

Mientras, la frustración de la población, ya no solo ceutí, sigue en aumento, los Gobiernos autonómicos claman explicaciones y un compromiso que hasta ahora, ha sido inexistente por parte del ejecutivo.

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