CRIMEN DEL CIRUJANO
Hablamos con una amiga del cirujano asesinado en Marbella: "Era un hombre muy honrado"
Alexander Aslanmi fue asesinado a tiros por un sicario en su propia clínica. La policía ha detenido al autor de los hechos, pero aún trata de dar con la persona que pagó por acabar con su vida, que se cree que fue un cliente insatisfecho.
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Alexander Aslanmi era un famoso cirujano plástico de Marbella. Hace tres semanas fue asesinado a plena luz del día mientras trabajaba en su clínica. El autor de los hechos era un sicario sueco de 18 años que ya ha sido detenido.
La policía investiga quién pudo estar detrás del crimen. Se cree que se trata de un cliente insatisfecho tras una operación que pudo pagar a un sicario para acabar con la vida de Alexander.
En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Galia, una amiga de Alexander. Esta no solo era su clienta, sino que desarrolló una amistad. "Era muy buen profesional, un hombre muy honrado", afirma Galia, "su viuda está destrozada".
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La muerte de Alexander Aslanmi ha conmocionado a Marbella, especialmente a aquellos que, como Galia, le conocían y sabían cómo trabajaba. ¿Logrará la policía dar con la persona que está detrás de su muerte?
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