Samantha Vallejo-Nágera nos lo cuenta todo sobre huevos: aprende a separar yemas o hacer la mayonesa perfecta

El huevo es uno de los alimentos estrella en cualquier cocina. Sin embargo, no siempre los cocinamos o los manipulamos correctamente, por eso Samantha Vallejo-Nágera ha venido a darnos algunos consejos.

Lo primero que nos ha enseñado Samantha es a cascar un huevo perfectamente con un golpe seco. Además, nos ha dado trucos para separar la yema de los huevos con las manos o para hacer un huevo pasado por agua.

A la hora de hacer una mayonesa también es muy importante atender al huevo para que no se nos corte. Es importante cascar el huevo, añadirle aceite y no mover la batidora del fondo del recipiente.

Por último, Samantha nos ha dado un truco para abrir un huevo de codorniz con una tijerita. ¡No te pierdas todos sus consejos en el vídeo de arriba!