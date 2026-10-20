¿Qué se cuece?
Samantha Vallejo-Nágera nos lo cuenta todo sobre huevos: aprende a separar yemas o hacer la mayonesa perfecta
La cocinera nos da sus mejores trucos para sacarle el mayor partido a los huevos. Con este vídeo, descubre cómo hacer un huevo pasado por agua, una mayonesa en su punto o cómo abrir un huevo de codorniz.
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El huevo es uno de los alimentos estrella en cualquier cocina. Sin embargo, no siempre los cocinamos o los manipulamos correctamente, por eso Samantha Vallejo-Nágera ha venido a darnos algunos consejos.
Lo primero que nos ha enseñado Samantha es a cascar un huevo perfectamente con un golpe seco. Además, nos ha dado trucos para separar la yema de los huevos con las manos o para hacer un huevo pasado por agua.
A la hora de hacer una mayonesa también es muy importante atender al huevo para que no se nos corte. Es importante cascar el huevo, añadirle aceite y no mover la batidora del fondo del recipiente.
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Por último, Samantha nos ha dado un truco para abrir un huevo de codorniz con una tijerita. ¡No te pierdas todos sus consejos en el vídeo de arriba!
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