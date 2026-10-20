Virginia, rescatada en helicóptero tras 11 horas en el tejado durante la DANA: "O subían mis perros, o no subíamos ninguno"

Las intensas lluvias provocadas por la DANA Adam han dejado un escenario desolador en varias zonas del país. El temporal descargó más de 700 litros por metro cuadrado en tan solo un día en algunos puntos del Levante, con Valencia y Alicante entre las provincias más castigadas. El balance también es trágico en términos humanos, con cuatro fallecidos en Valencia y Cataluña.

Oliva, un municipio de Valencia, ha sido uno de los más afectados por la DANA. Allí, en tan solo 24 horas cayó la precipitación anual media de España. Una situación que mantuvo horas a vecinos atrapados en su domicilio.

Virginia, una vecina de Oliva que vive con sus padres, estuvo atrapada durante 11 horas en el tejado de su casa. Cuando llamaron a emergencias, avisaron que tenían cinco perros y que necesitaban ser rescatados junto a ellos, algo que en un principio no suponía ningún problema. Sin embargo, cuando llegó el helicóptero, la situación fue bien distinta.

"En la llamada nos dijeron que no había problema, pero luego llegaron y nos pedían que los dejásemos, se hubiesen ahogado", afirma Virginia, "si los perros no iban, nosotros tampoco". Finalmente, lograron ser rescatados junto a sus mascotas.

Tras el paso de la riada, comienza ahora una etapa especialmente difícil para los vecinos de las localidades afectadas, que se enfrentan a calles anegadas, viviendas destrozadas y enormes daños materiales. Muchas familias intentan recuperar la normalidad mientras evalúan las consecuencias de unas inundaciones que han arrasado pueblos enteros.