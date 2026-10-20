Cayetano Martínez de Irujo rompe a llorar al recordar a su madre, la duquesa de Alba

Cayetano Martínez de Irujo no puede evitar emocionarse cada vez que recuerda a su madre, la duquesa de Alba. Este año está siendo especialmente significativo para él y para toda su familia, que están viviendo numerosos homenajes con motivo del centenario del nacimiento de Cayetana Fitz-James Stuart.

El último de ellos ha tenido lugar en Sevilla, donde la Hermandad de los Gitanos, de la que la aristócrata era devota, ha querido rendirle tributo en un festival de flamenco. El conde de Salvatierra ha participado en este emotivo acto, en el que ha pronunciado un discurso dedicado a su madre.

Unas palabras que le han podido y que han terminado con Cayetano rompiendo a llorar ante los asistentes. Su emoción ha provocado una gran ovación de aplausos, en un gesto de cariño y reconocimiento hacia el hijo de la duquesa de Alba.

Un momento especialmente conmovedor que demuestra que, a pesar del paso de los años, el recuerdo de su madre sigue muy presente. Te contamos todos los detalles sobre su discurso en este artículo.

Cayetano Martínez de Irujo | Gtres

Palabras en recuerdo a su madre

Durante su intervención, Cayetano Martínez de Irujo ha compartido unas palabras cargadas de emoción para recordar el legado de su madre, once años después de su fallecimiento: "Parece mentira que 11 años después se la recuerde como si hubiera muerto ayer", ha expresado.

El conde de Salvatierra también ha recordado cómo, esa misma mañana, había acudido en representación de la duquesa de Alba para visitar a los niños camboyanos, a quienes ella había invitado en su día al Palacio de las Dueñas y al Palacio de Liria: "Intento seguir, en la medida de mis posibilidades, lo que ella dejó", ha explicado.

Cayetano se ha mostrado especialmente conmovido por el cariño que sigue despertando su madre entre la gente: "Me han parado 2 o 3 personas por la calle todavía recordándola y hablando de este centenario, es algo realmente increíble, el legado humano que ha dejado", ha afirmado.

Además, ha destacado el significado de cerrar los actos conmemorativos junto a la Hermandad de los Gitanos, a la que la duquesa estaba tan vinculada. Visiblemente emocionado, ha concluido su discurso dando las gracias rompiendo a llorar: "Quiero dar gracias de corazón, estoy muy orgulloso".

Cayetano Martínez de Irujo junto a su madre, la duquesa de Alba, en 2002 | Gtres

Sobre las celebraciones del centenario

Cayetano Martínez de Irujo también ha querido agradecer la implicación de todas las personas e instituciones que han hecho posible las celebraciones por el centenario del nacimiento de su madre. "Muchas gracias por venir a todo el mundo", ha comenzado diciendo antes de reconocer lo emocionante que ha sido para él vivir estos meses de homenajes.

"La verdad es que es muy emocionante ver cómo ha salido este centenario, ha sido una brillantez inigualable", ha expresado, visiblemente agradecido por la respuesta que han tenido los actos conmemorativos.

Cayetano Martínez de Irujo junto a su madre la duquesa de Alba, en 2009 | Gtres

El conde de Salvatierra ha dedicado unas palabras especiales a Sevilla, una ciudad que, según ha recordado, era la pasión de la duquesa de Alba, y al Palacio de las Dueñas. También ha agradecido la colaboración de la Consejería de Cultura, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, a quienes ha atribuido la organización de los diferentes actos.

Por último, ha destacado el significado de cerrar este año tan especial junto a la Hermandad de los Gitanos, a la que su madre estuvo tan unida. Un último evento muy importante y especial para la familia de Cayetana de Alba.