Un tal Karlos, el documental que nos descubre quién hay detrás del mito televisivo de Karlos Arguiñano, se presenta en Seminci

Con la premisa de conocer a quién hay detrás de la que es ya una figura imprescindible de la cultura popular vasca, la ganadora del Goya por Un instante en la vida ajena, Arantxa Aguirre (Dancing Beethoven, Ciento volando), saca a Karlos Arguiñano de sus rutinas para explorar una mirada personal, íntima y reveladora sobre el hombre que hay más allá del personaje público y de los fogones televisivos. Un tal Karlos muestra a Arguiñano en sus espacios más reservados a través de una atenta escucha al propio protagonista y a quienes tiene más cerca.

Arantxa Aguirre viaja con él a Argentina junto a su hija María, recorre los paisajes del País Vasco y escucha a quienes han compartido su vida: su mujer Luisi, sus hermanas, sus hijos y amigos como Karra Elejalde completan un retrato en el que los demás dicen tanto de Karlos como él mismo. Conversaciones, fotografías familiares, paseos y reencuentros descubren también a un hombre más reposado, que reflexiona desde sus 78 años sobre trabajo, la amistad, el paso del tiempo y todo un legado gastronómico que forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Tras clausurar la sección Zinemira del Festival de San Sebastián, el largometraje se presenta en Festival de Cine de Valladolid en la sección Cine Gourmet, una experiencia que no solo se limita a la proyección en la gran pantalla, el público podrá catar una propuesta gastronómica de primer nivel: un menú degustación exclusivo inspirado en la película. El documental, producido por Bainet con la participación de Atresmedia, llegará a las salas comerciales en febrero de 2027 de la mano de Vercine.

Sinopsis

Todo el mundo conoce a Karlos Arguiñano. Lleva casi cuarenta años en nuestras vidas, enseñándonos a cocinar desde la televisión mientras se mete a los espectadores en el bolsillo. Pero, en realidad, ¿todo el mundo lo conoce o todo el mundo cree que lo conoce? Esta película muestra a Karlos en sus espacios más íntimos pero también en situaciones muy alejadas de su rutina, escuchándole y escuchando a quienes tiene muy cerca, en busca de la persona que está detrás del personaje.

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva más de 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

ATRESMEDIA CINE lidera desde hace años la taquilla del cine español. En 2025 ha sumado más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película española más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

La productora cinematográfica de ATRESMEDIA continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Entre sus estrenos de este año se encuentran Abuela tremenda de Ana Vázquez, La Fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura, el mayor éxito de taquilla del cine español en una década con más de 3,5 millones de espectadores, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Todos los colores de Beatriz de Silva, Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, Haciendo amigos de David Marqués, Tres de más de Mar Olid, A fuego de Estel Díaz, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ganadora del premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes y seleccionada para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional de los Premios Oscar®, Las ciegas hormigas de Igor Legarreta, Karateka de Aritz Moreno y El mal padre de Roberto Bueso. También seguirá ejerciendo el papel del motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026.