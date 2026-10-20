Ángel Solo es Tomás, el padre de Salva en Sueños de libertad

Ángel Solo da vida a Tomás, el padre de Salva en Sueños de libertad.

Tomás llega a Toledo con la intención de hablar con su hijo sobre temas del pasado... Pretende vender la casa familiar, la cual pertenece el 50% a Salva.

La llegada de su padre pondrá patas arriba la vida de su hijo, que reabrirá viejas heridas y líos familiares... ¡Llevaban años sin dirigirse la palabra!

¿Qué pasará con Tomás? ¿Conseguirá Salva reconciliarse con él?

Su trayectoria

Ángel Solo cuenta con una extensa carrera tanto en series de televisión como en cine; algunas de sus apariciones en series de renombre de nuestro país. Participó también en Las noches de Tefía de Atresmedia.

Durante su carrera cuenta también con una amplia actividad teatral como intérprete, autor y director. Formado en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid.

No te pierdas la misteriosa llegada de Tomás a Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 y disponible en atresplayer.