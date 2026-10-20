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Alba Silva, pareja de Sergio Rico, tras el violento asalto que han sufrido en casa: "Estoy muy asustada"

Isabel Rábago ha podido hablar con Alba Silva, la pareja del futbolista, tras el asalto que han sufrido en casa por parte de cinco encapuchados.

Sergio Rico

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Cinco hombres encapuchados y armados han asaltado la vivienda del futbolista Sergio Rico y su pareja, Alba Silva, con su familia dentro. La pareja estaba cenando en casa junto a sus dos hijos y la madre de la influencer, cuando los asaltantes irrumpieron por la puerta principal.

Sergio Rico

El asalto se produjo en apenas media hora y de manera violenta, especialmente hacia Sergio Rico. Estos maniataron al futbolista y amenazaron a la familia para que les dieran todo lo que tenían de valor. Antes de irse, los encerraron a todos en el sótano y encañonaron al guardia de seguridad de la urbanización.

Isabel Rábago ha podido hablar con Alba Silva, que afirma que está "muy asustada". Tanto ella como Sergio tuvieron que recibir asistencia médica y psicológica en el domicilio tras el ataque.

Ahora, la policía investiga quiénes eran los asaltantes y cómo pudieron irrumpir en la urbanización del futbolista. ¡Dale al play para enterarte de todo!

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