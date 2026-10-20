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DANA ADAM

Un centenar de voluntarios trabaja sin descanso en Els Poblets (Alicante): "Hay que limpiar el lodo, esto es un foco de infección"

Las consecuencias de la DANA Adam han sido devastadoras. Las fuertes lluvias han dejado cuatro fallecidos en Cataluña y Valencia y la Generalitat confinó a 145 municipios durante varias horas.

Els Poblets

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La DANA Adam sorprendía ayer en nuestro país con un balance devastador. En apenas 24 horas, se acumularon más de 700 litros por metro cuadrado en algunas zonas del Levante.

Valencia o Alicante se han llevado la peor parte, tanto de la Generalitat se vio obligada a confinar 145 municipios a causa del riesgo extremo. Además, han fallecido cuatro personas a causa del temporal en Valencia y Cataluña.

Ahora, los vecinos de los municipios afectados tratan de hacer frente a los estragos de la riada, que ha anegado pueblos enteros y destrozado viviendas. En Els Poblets (Alicante), un centenar de voluntarios se vuelcan con los afectados.

"Llevamos aquí desde las 11 de la mañana", nos cuenta una voluntaria que ha llegado desde un pueblo vecino para ayudar, "nuestra prioridad es vaciar la calle porque esto es un foco de infecciones".

Las calles llenas de lodo recuerdan más que nunca a las de Valencia en octubre de 2024. Una imagen que hace estremecer a los vecinos que vivieron aquella trágica DANA.

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