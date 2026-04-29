PSICOLOGÍA
Los tips de Rafael Santandreu para tener una mejor autoestima: "La podemos subir fácilmente y tenerla alta toda la vida"
Uno de los psicólogos más reputados de nuestro país nos da algunos consejos para tratarnos mejor a nosotros mismos. ¿Cómo podemos mejorar nuestra autoestima?
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Tener buena autoestima es uno de los básicos para ser feliz. Sin embargo, no siempre es fácil tener una buena imagen de uno mismo y hablarse con cariño, algo para lo que el psicólogo Rafael Santandreu tiene varios consejos.
Según Santandreu, lo más importante es saber que todos somos ya maravillosos. "Es muy importante el diálogo interno", afirma, "para ello es importante no basar la autoestima en lo que conseguimos".
Otro de sus consejos es tener en cuenta que la belleza no da la felicidad. "Ser guapo o feo da igual para nuestra felicidad, jamás nos valoremos a nosotros mismos por cualidades físicas o por lo que hemos conseguido intelectualmente", señala Santandreu.
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Por último, la clave según Santandreu, es recordarse que lo más importante que tenemos es la capacidad de amar: "El único valor que tenemos es la capacidad de amar". ¡No te pierdas todos sus consejos en el vídeo de arriba!
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