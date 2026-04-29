Megan Maxwell lee un fragmento de ¿A qué estás esperando?: “¿De qué le sonaba aquella risa?”

Megan Maxwell se ha enfrentado a la lectura de uno de los momentos más subidos de tono al principio de su libro ¿A qué estás esperando?, el encuentro de los protagonistas en un club liberal.

“Estaba observando aquello cuando de repente una risa llego, ¿de qué le sonaba aquella risa?” así fue el encuentro más candente de Can y Sonia en el club Zafiro.

Los protagonistas de ¿A qué estás esperando? se ven las caras mientras practican sexo en un club liberal. Así no ha leído este fragmento de la historia, la autora de la novela, Megan Maxwell.