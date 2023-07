El cadáver del niño aparecido en Tarragona llevaba varios días en la playa: "Pensábamos que era un muñeco"

El cuerpo de un niño ha aparecido sin vida en la playa de Costa Daurada en Roda de Berá (Tarragona). Eran casi las ocho de la mañana cuando los operarios de limpieza han dado la voz de alarma.

El menor tenía entre dos y tres años y su cuerpo estaba en un avanzado estado de descomposición. “De hecho había perdido la cabeza”, ha dicho el alcalde de la localidad.

Además, han asegurado que la vestimenta del niño no es de haber estado bañándose en la playa, ya que llevaba ropa de abrigo.

La muerte accidental ya se ha descartado y los agentes están analizando la base de datos de niños desaparecidos y el pañal que llevaba el menor para tratar de dar con su procedencia y hallar restos biológicos que aclaren lo ocurrido.

Antonio Pujol es uno de los testigos. Él estaba paseando como cada día y ha sido cuando se ha encontrado a un hombre que le ha preguntado si pensaba que era un bebé o un muñeco.

Además, ha explicado que el cadáver llevaba más días en la playa, y mucha gente que estuvo en la zona lo vio, estuvieron a apenas dos metros de él pero nadie se atrevió a tocarlo. "Había comentarios de que daba mala sensación", ha asegurado.

"Nadie dio la voz de alarma", ha dicho, precisamente por este motivo, pues como ha dicho, si no lo mirabas de cerca, no parecía un bebé, solo se podía apreciar si te acercabas. Por otra parte, estaba de espaldas y no se veía con claridad. Ellos se dieron cuenta cuando el cuerpo se dio la vuelta.