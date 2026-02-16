Antena3
Daniel tiene los pulmones dañados por vapear desde los 11 años: "Los conseguíamos como caramelos"

Llegó a fumar un vaper al día desde Primaria, algo a lo que nunca le vio el riesgo real. Daniel tuvo que verse ingresado en el hospital con medio pulmón encharcado para darse cuenta de los peligros del vaper.

Daniel

Los vapers o cigarrillos electrónicos son casi tan nocivos como el tabaco normal, incluso los que no dicen no llevar nicotina. Estos dañan los pulmones y el vapor puede llegar a encharcarlos, algo que vivió Daniel a sus 16 años.

Cada vez son más los jóvenes que optan por vapear, sin conocer realmente los riesgos que esto supone. De hecho, Daniel ha confesado que nunca fue consciente de los peligros, ya que nadie lo advierte. "No es como el tabaco que te pone que te vas a morir", señala.

Con 11 años, Daniel comenzó a vapear cuando una amiga se lo ofreció. "Los conseguíamos como caramelos", asegura, "al final te acabas enganchando".

Sin embargo, no fue hasta que con 16 años tuvo que ingresar de urgencia en el hospital con medio pulmón encharcado que fue consciente del daño que le estaba haciendo el vaper. Ahora, Daniel utiliza su experiencia para visibilizar los peligros del vaper, algo que puede llegar a salvar vidas. ¡Dale al play para escuchar su historia!

