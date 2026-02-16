Antena3
Movimientos sospechosos en la cuenta de Sonia, la mujer desaparecida en Oropesa del Mar: "No cuadra nada"

Más de un mes después de la desaparición de Sonia Mené, la familia descubre un dato que les hace sospechar definitivamente que podría no haber sido una desaparición voluntaria.

Sonia Mené desapareció el pasado 7 de enero en Oropesa del Mar (Castellón). La mujer de 54 años se marchó sin dejar rastro y su coche fue hallado en un barranco cercano, intacto y con sus pertenencias dentro.

Aunque las primeras hipótesis apuntaban a una desaparición voluntaria o un accidente, la familia de Sonia cree que hay terceras personas implicadas que "la han hecho desaparecer". Además, un nuevo avance en la investigación ha confirmado sus sospechas.

Según nos cuenta Alfredo, el mejor amigo de Sonia, hay movimientos bancarios en la cuenta de la desaparecida que no le cuadran. "No sabemos quién puede tener acceso a esas cuentas", señala.

Justo el día antes de desaparecer, Sonia se abrió una cuenta en una red de mensajería: "El día de la desaparición entra en esa cuenta, no da indicios de que tenga prevista una fuga o un suicidio".

Más de un mes después de la desaparición de Sonia, sus familiares y amigos no tienen rastro de ella, pero cada vez creen estar más cerca de confirmar que no fue un accidente. ¿Qué le ocurrió realmente a Sonia?

