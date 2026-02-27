Antena3
¡Imparable! Daniel Illescas consigue hacer 11 vueltas hacia delante y 7 hacia atrás en el columpio en llamas

El influencer completa el complicado reto que ha mezclado el fuego con el columpio: “Me has quemado el flequillo”.

¡Imparable! Daniel Illescas consigue hacer 11 vueltas hacia delante y 7 hacia atrás en el columpio en llamas

Daniel Illescas, a un punto del liderato, se ha enfrentado al Columpio de fuego, una prueba de mucha exigencia física en la que ha tenido que dar vueltas en un columpio partiendo desde cero. Para sumarle algo más al reto, a partir de la primera vuelta, el concursante se ha ido encontrando con una pared de fuego en cada giro completo.

La exigencia es máxima, ya que ha tenido que realizar un impulso muy grande, lo que influye un desgaste físico y la pérdida de orientación. En el ensayo, Illescas ha mostrado mucho respeto al reto, “es una prueba donde se sufre”.

Daniel Illescas alucina con su reto: “¿Qué barbaridad es esta?”

“Esta gente no está bien de la cabeza”, ha comentado Illescas durante los ensayos al ver el fuego. Un ejercicio que requiere mucha concentración y en el que el influencer ha logrado realizar 11 vueltas en un sentido y 7 en el contrario en el columpio. Una marca que ha dejado a todos con la boca abierta.

