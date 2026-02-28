Antena3
¡Por favor, ábrete! La angustia de María José Campanario al ser enterrada viva en El Desafío

El reto de esta semana para la celebrity era mayúsculo; se ha enfrentado a la arena, la oscuridad, los candados y el tiempo en su reto de escapismo.

Pese a su última posición en el ranking, María José Campanario lo ha dado todo y no se rinde en El Desafío. Los retos que está logrando no han conseguido la mejor puntuación posible y en el programa anterior descendió al último puesto de la tabla. Aun así, en esta última entrega la concursante se ha enfrentado a una prueba muy complicada.

María José Campanario: “Me estoy mareando”

Durante los ensayos, Campanario se ha mostrado con “mucho respeto” a la prueba. “Tengo que hacer un trabajo interior para entrar dentro de la urna”, ha confesado. La situación a la que se enfrenta es muy compleja, la sensación de claustrofobia se hace presente incluso antes de empezar el reto.

Una de las cosas que peor ha llevado María José Campanario han sido los golpes de los rastrillos mientras esparcían la arena por encima de su cabeza. En más de una ocasión ha pedido que cesasen de golpear por el agobio que le creaba.

Aún con todo, la concursante ha conseguido encender la linterna y se ha dispuesto a probar las llaves en los candados. El tiempo máximo para salir eran seis minutos, pero para eso debía abrir los cuatro candados mientras la arena no ha parado de caer.

A falta de menos de un minuto, María José Campanario ha conseguido abrir la trampilla y ha salido del ataúd en el que se encontraba. Un peligroso reto que le ha hecho llegar al límite, pero ha demostrado que es capaz de todo.

Juan del Val

“Contigo, El Desafío es mucho mejor”: la valoración más especial de Juan del Val, el próximo viernes en Antena 3

Programas

