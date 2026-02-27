Okupa
La hija de Marisa Porcel "se puede morir de pena" porque "está muy mal", según su amigo íntimo
La hija de la actriz Marisa Porcel está de okupa en la que era su anterior vivienda y se niega a abandonar la casa. Hemos hablado con un amigo íntimo para saber en que situación se encuentra.
La que era la casa de la actriz Marisa Porcel se sacó a subasta y ya tiene nuevo propietario. Sin embargo, su hija que vive en el inmueble se niega a abandonar la vivienda y exige 300.000 euros para marcharse.
El amigo de la respetada actriz, Miguel Ángel Almodóvar, adelantó a Y ahora Sonsoles ser conocedor de la situación monetaria de la familia. De hecho, asegura que Paloma, hija de la actriz, llegó a revelarle entre lágrima la situación por la que estaba atravesando.
Ha visitado el plató junto a Sonsoles Ónega, afirmando que tiene un estado de salud delicado y que puede llegar a "morir de pena, se compró a precio de mercado y se ha subastado por muchísimo menos".
"Yo se quien es el nuevo propietario de esa casa y va a ser una sorpresa" ha querido desvelar el amigo íntimo de la familia sin llegar a revelar la identidad de la persona que ha adquirido la vivienda.
