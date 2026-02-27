La hija de Marisa Porcel "se puede morir de pena" porque "está muy mal", según su amigo íntimo

La que era la casa de la actriz Marisa Porcel se sacó a subasta y ya tiene nuevo propietario. Sin embargo, su hija que vive en el inmueble se niega a abandonar la vivienda y exige 300.000 euros para marcharse.

El amigo de la respetada actriz, Miguel Ángel Almodóvar, adelantó a Y ahora Sonsoles ser conocedor de la situación monetaria de la familia. De hecho, asegura que Paloma, hija de la actriz, llegó a revelarle entre lágrima la situación por la que estaba atravesando.

Ha visitado el plató junto a Sonsoles Ónega, afirmando que tiene un estado de salud delicado y que puede llegar a "morir de pena, se compró a precio de mercado y se ha subastado por muchísimo menos".

"Yo se quien es el nuevo propietario de esa casa y va a ser una sorpresa" ha querido desvelar el amigo íntimo de la familia sin llegar a revelar la identidad de la persona que ha adquirido la vivienda.