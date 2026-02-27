¡Pura adrenalina! Laura Escanes deslumbra con su coreografía en El Desafío

Laura Escanes ha regresado al programa donde estuvo a punto de hacerse con la victoria. La presentadora dejó muy buenas actuaciones tras su paso y consiguió un sólido tercer puesto en la tercera edición de El Desafío.

La invitada es una mujer de retos, por eso no le ha temblado el pulso al aceptar la proposición de volver al programa. Durante los ensayos le han asaltado los recuerdos del pasado y ha tenido un reencuentro muy especial con una de sus entrenadoras, “¡qué ilusión volver!”

“Yo creo que estoy en mi prime” ha comentado la influencer durante los ensayos. Escanes ha llegado en uno de sus mejores momentos y ha confesado que “si me puntuaran, ganaría la gala”.

Antes de empezar con su coreografía, ha mostrado todas las marcas que lleva por el cuerpo. Con varios moratones por las piernas, Laura ha dejado claro el riesgo del reto y el esfuerzo que ha puesto en conseguir el mejor resultado posible.

El baile ha estado lleno de momentos muy espectaculares con movimientos complicados sobre las cuerdas.