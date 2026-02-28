Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

FINAL | PROGRAMA 8

José Yélamo comparte su premio con María José Campanario y Eva Soriano: “Se lo curran un montón y no han tenido la oportunidad de ganar”

María José Campanario y José Yélamo han llegado a la final tras sus increíbles retos en el octavo programa.

José Yélamo comparte su premio con María José Campanario y Eva Soriano

Publicidad

La final ha estado muy reñida en este octavo programa. Por un lado, ha estado María José Campanario con su escapismo de arena, la concursante ha mostrado su mejor versión, lo que le ha llevado a estar en la final.

José Yélamo tira de orgullo en un fascinante número de pole dance aéreo

Por otro lado, José Yélamo ha impresionado a los jueces con su coreografía aérea, una prueba de fuerza y concentración que ha tenido que superar pese a una lesión en las costillas.

El veredicto ha favorecido a Yélamo, quien ha conseguido llevarse la final con la mayor puntuación. A pesar de llevarse la victoria, el presentador ha compartido su premio con Eva Soriano y con María José Campanario.

El momentazo de la final ha hecho emocionarse a ambas concursantes quienes han repartido el premio de la tarjeta entre sus dos ONG.

Juan del Val

“Contigo, El Desafío es mucho mejor”: la valoración más especial de Juan del Val, el próximo viernes en Antena 3

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

La elegancia de José Yélamo con el Pole Dance y las lágrimas de Eva Soriano tras fracasar en la apnea en el octavo programa de El Desafío

La elegancia de José Yélamo con el Pole Dance y las lágrimas de Eva Soriano tras fracasar en la apnea en el octavo programa de El Desafío

José Yélamo comparte su premio con María José Campanario y Eva Soriano

José Yélamo comparte su premio con María José Campanario y Eva Soriano: “Se lo curran un montón y no han tenido la oportunidad de ganar”

Eva Soriano se rompe en lágrimas por su 1:12 minutos en la apnea de El Desafío

Eva Soriano se rompe en lágrimas por su 1:12 minutos en la apnea de El Desafío: “Me da mucho coraje porque parece que no me lo curro”

José Yélamo tira de orgullo en un fascinante número de pole dance aéreo
RETOS | PROGRAMA 8

¡Impresionante! José Yélamo tira de orgullo en un fascinante número de pole dance aéreo

Las emotivas palabras de Jesulín de Ubrique para María José Campanario tras su gesta
Mejores momentos | Programa 8

Las emotivas palabras de Jesulín de Ubrique para María José Campanario tras su gesta “Me ha demostrado que muere con las botas puestas”

La angustia de María José Campanario al ser enterrada viva en El Desafío
RETOS | PROGRAMA 8

¡Por favor, ábrete! La angustia de María José Campanario al ser enterrada viva en El Desafío

El reto de esta semana para la celebrity era mayúsculo; se ha enfrentado a la arena, la oscuridad, los candados y el tiempo en su reto de escapismo.

Jessica Goicoechea invita a Santiago Segura a vivir su reto de conducción desde dentro: “Si muero habrá un sobresueldo”
RETOS | PROGRAMA 8

Jessica Goicoechea invita a Santiago Segura a vivir su reto de conducción desde dentro: “Si muero habrá un sobresueldo”

La modelo ha puesto el coche en dos ruedas para moverse por un muro, acompañada de Santiago Segura.

Laura Escanes deslumbra con su coreografía en El Desafío

¡Pura adrenalina! Laura Escanes deslumbra con su coreografía en El Desafío

¡Imparable! Daniel Illescas consigue hacer 11 vueltas hacia delante y 7 hacia atrás en el columpio en llamas

¡Imparable! Daniel Illescas consigue hacer 11 vueltas hacia delante y 7 hacia atrás en el columpio en llamas

Willy Bárcenas fascina con su concierto con copas

Willy Bárcenas fascina con su concierto con copas: “Las expectativas son altas”

Publicidad