José Yélamo comparte su premio con María José Campanario y Eva Soriano: “Se lo curran un montón y no han tenido la oportunidad de ganar”

La final ha estado muy reñida en este octavo programa. Por un lado, ha estado María José Campanario con su escapismo de arena, la concursante ha mostrado su mejor versión, lo que le ha llevado a estar en la final.

Por otro lado, José Yélamo ha impresionado a los jueces con su coreografía aérea, una prueba de fuerza y concentración que ha tenido que superar pese a una lesión en las costillas.

El veredicto ha favorecido a Yélamo, quien ha conseguido llevarse la final con la mayor puntuación. A pesar de llevarse la victoria, el presentador ha compartido su premio con Eva Soriano y con María José Campanario.

El momentazo de la final ha hecho emocionarse a ambas concursantes quienes han repartido el premio de la tarjeta entre sus dos ONG.