Mejores momentos | Programa 8

Las emotivas palabras de Jesulín de Ubrique para María José Campanario tras su gesta “Me ha demostrado que muere con las botas puestas”

El torero ha quedado muy impresionado con la fortaleza de María José Campanario en su desafío de escapismo,

Tras conseguir zafarse del reto, la concursante ha necesitado oxígeno para sobrellevar la sensación de claustrofobia y el agobio que ha vivido al sufrir de asma. Todo el plató le ha dedicado una calurosa ovación, sobre todo su marido Jesulín de Ubrique. El diestro ha querido apoyarle desde el público y ha sufrido el mal rato de su mujer.

La exigencia ha sido máxima y la concursante no ha podido evitar las lágrimas una vez ha terminado la prueba. “Lleva pasando una semana muy mala”, ha querido añadir la concursante mientras le dedicaba y le agradecía a su marido.

“Nuestras pruebas eran muy light para lo que estoy viendo yo ahora” ha comentado Jesulín mientras admiraba los retos de todos los concursantes de este año.

El diestro ha querido tener unas bonitas palabras hacía la mujer con la que lleva casado 25 años.

Retos | Programa 8

RETOS | PROGRAMA 8

Retos | Programa 8

El cantante ha deleitado con un espectacular concierto con un instrumento muy especial, ¡copas de vidrio!

Retos | Programa 8

Un duelo de alturas entre Patricia Conde y Eduardo Navarrete que se ha decidido por el tiempo de ejecución y la diferencia de físicos.

