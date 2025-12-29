Creador de la baliza V16: “Tenemos 250.000 conductores con problemas de discapacidad en España"

Jorge es el creador de la baliza V16 que será obligatoria para todos los conductores a partir del 1 de enero de 2026. A partir del 1 de enero todos tendrán que llevar una. Sin embargo, la DGT acaba de quitare la homologación a 4 tipos, por lo que habrá que revisarlo.

La idea, asegura el creador y Guardia Civil, no nació en un laboratorio de tecnología, sino de la observación. Fue testigo de multitud de atropellos mortales que bajaban del vehículo para colocar los triángulos de emergencia. Por ello, decidió buscar una alternativa más segura.

Jorge dejó su puesto en los cuerpos de seguridad para dedicarse íntegramente a este proyecto: “Además de la señalización visual, emites una señalización a la DGT y a todas las personas que se dirigen al accidente".

Además, ha resaltado la importancia de la baliza V16 para personas con movilidad reducida: “Tenemos 250.000 conductores con problemas de discapacidad en España", ya que el reglamento señala que los triángulos tienen que colocarse a 50 metros, con 10 metros de visibilidad libre.