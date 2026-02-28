Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

RETOS | PROGRAMA 8

Eva Soriano se rompe en lágrimas por su 1:12 minutos en la apnea de El Desafío: “Me da mucho coraje porque parece que no me lo curro”

La presentadora no ha logrado el tiempo deseado y ha salido del agua en poco más de un minuto.

Eva Soriano se rompe en lágrimas por su 1:12 minutos en la apnea de El Desafío

Publicidad

La prueba reina de El Desafío es la apnea, reto al que se tienen que enfrentar todos los concursantes en las mismas condiciones. La dificultad es mayúscula, aunque la voluntad de los participantes ha dejado momentos increíbles.

Eva Soriano ha sido la última en afrontar el reto, durante los ensayos ha insistido en la parte mala de hacerlo la última, “creo que es mejor hacerlo de los primeros porque así no ves todo lo que te puede pasar”.

La presentadora no se muestra muy contenta en los entrenamientos bajo el agua.

La presentadora ha hecho uso del humor que le caracteriza, pero otra cosa muy distinta se ha visto en el plató. Tras realizar el reto, Soriano no ha podido evitar las lágrimas y se ha derrumbado.

Eva Soriano ha conseguido 1 minuto y 12 segundos, uno de los tiempos más bajos en el ranking general de la temporada de la apnea.

"El reto va a ser sobrevivir a este programa": los concursantes, al límite, en El Desafío

"El reto va a ser sobrevivir a este programa": los concursantes, al límite, en El Desafío

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

La elegancia de José Yélamo con el Pole Dance y las lágrimas de Eva Soriano tras fracasar en la apnea en el octavo programa de El Desafío

La elegancia de José Yélamo con el Pole Dance y las lágrimas de Eva Soriano tras fracasar en la apnea en el octavo programa de El Desafío

José Yélamo comparte su premio con María José Campanario y Eva Soriano

José Yélamo comparte su premio con María José Campanario y Eva Soriano: “Se lo curran un montón y no han tenido la oportunidad de ganar”

Eva Soriano se rompe en lágrimas por su 1:12 minutos en la apnea de El Desafío

Eva Soriano se rompe en lágrimas por su 1:12 minutos en la apnea de El Desafío: “Me da mucho coraje porque parece que no me lo curro”

José Yélamo tira de orgullo en un fascinante número de pole dance aéreo
RETOS | PROGRAMA 8

¡Impresionante! José Yélamo tira de orgullo en un fascinante número de pole dance aéreo

Las emotivas palabras de Jesulín de Ubrique para María José Campanario tras su gesta
Mejores momentos | Programa 8

Las emotivas palabras de Jesulín de Ubrique para María José Campanario tras su gesta “Me ha demostrado que muere con las botas puestas”

La angustia de María José Campanario al ser enterrada viva en El Desafío
RETOS | PROGRAMA 8

¡Por favor, ábrete! La angustia de María José Campanario al ser enterrada viva en El Desafío

El reto de esta semana para la celebrity era mayúsculo; se ha enfrentado a la arena, la oscuridad, los candados y el tiempo en su reto de escapismo.

Jessica Goicoechea invita a Santiago Segura a vivir su reto de conducción desde dentro: “Si muero habrá un sobresueldo”
RETOS | PROGRAMA 8

Jessica Goicoechea invita a Santiago Segura a vivir su reto de conducción desde dentro: “Si muero habrá un sobresueldo”

La modelo ha puesto el coche en dos ruedas para moverse por un muro, acompañada de Santiago Segura.

Laura Escanes deslumbra con su coreografía en El Desafío

¡Pura adrenalina! Laura Escanes deslumbra con su coreografía en El Desafío

¡Imparable! Daniel Illescas consigue hacer 11 vueltas hacia delante y 7 hacia atrás en el columpio en llamas

¡Imparable! Daniel Illescas consigue hacer 11 vueltas hacia delante y 7 hacia atrás en el columpio en llamas

Willy Bárcenas fascina con su concierto con copas

Willy Bárcenas fascina con su concierto con copas: “Las expectativas son altas”

Publicidad