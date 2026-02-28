Eva Soriano se rompe en lágrimas por su 1:12 minutos en la apnea de El Desafío: “Me da mucho coraje porque parece que no me lo curro”

La prueba reina de El Desafío es la apnea, reto al que se tienen que enfrentar todos los concursantes en las mismas condiciones. La dificultad es mayúscula, aunque la voluntad de los participantes ha dejado momentos increíbles.

Eva Soriano ha sido la última en afrontar el reto, durante los ensayos ha insistido en la parte mala de hacerlo la última, “creo que es mejor hacerlo de los primeros porque así no ves todo lo que te puede pasar”.

La presentadora ha hecho uso del humor que le caracteriza, pero otra cosa muy distinta se ha visto en el plató. Tras realizar el reto, Soriano no ha podido evitar las lágrimas y se ha derrumbado.

Eva Soriano ha conseguido 1 minuto y 12 segundos, uno de los tiempos más bajos en el ranking general de la temporada de la apnea.