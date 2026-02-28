¡Impresionante! José Yélamo tira de orgullo en un fascinante número de pole dance aéreo

José Yélamo ha demostrado durante toda la temporada que es un luchador, es por eso por lo que se está perfilando para ser uno de los candidatos para la final. La prueba a la que se enfrentaba esta semana era muy complicada.

Durante los ensayos, Yélamo ha mostrado muchas dudas, la complejidad de la prueba debido a la fuerza requerida y la peligrosidad le han llevado al límite. Tal es así que ha sufrido un aparatoso accidente que le ha enviado al hospital.

El concursante suele tirar de humor ante los retos, “yo soy muy payasete”. En esta ocasión ha tenido que ponerse serio para superar la adversidad. A la hora de la verdad las risas han desaparecido, tras su accidente y hospitalización, José Yélamo se ha mostrado muy concentrado y decidido a sacar el reto de la mejor forma posible.

El espectáculo final ha dejado a todos estupefactos, la coordinación con la barra y la concentración le han ayudado a hacer un reto impresionante. Al presentador, los malos momentos le han hecho más f