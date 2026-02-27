Antena3
"Tienes que ser más puta": las palabras de un comisario a una subordinada en la policía

Una víctima estuvo documentando el acoso y la violencia que sufría por parte de un comisario, superior suyo, y que le ha ayudado a dar la voz de alarma.

Óscar Martín
En Y ahora Sonsoles hemos podido acceder a los audios que la víctima grabó y que demuestra el nivel de acoso que sufría por parte de un comisario, un superior.

"¿Te pego? A ver si con el ojo morado... Tienes que ser más puta", son algunas de las palabras y una pequeña muestra del infierno de Sandra. Sometida a coacciones, insultos y amenazas directas.

Episodios de violencia y maltrato ejercidos, supuestamente, por el que era entonces comisario de la Policía Nacional. Según ha señalado Carlos Quílez, cuando su equipo se enteró de que iba a ser sustituido, lo celebraron.

La víctima vive un infierno que comienza cuando ella se incorpora a su puesto en la delegación diplomática española de India. Durante meses documenta el clima de terrior al que está somedia.

"Ella ha vuelto a la embajada, está feliz, tranquila y hay otro comisario que es otro mundo" ha querido aclarar Cruz Morcillo sobre la situación actual de la víctima.

En marzo de 2025 da la voz de alarma a sus superiores y un mes después es destituido por el ministerio de Interior. La investigación por agresión sexual, acoso sexual y laboral, lesiones y amenazas, sigue en curso.

