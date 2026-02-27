Antena3
Willy Bárcenas fascina con su concierto con copas: “Las expectativas son altas”

El cantante ha deleitado con un espectacular concierto con un instrumento muy especial, ¡copas de vidrio!

Tras perder el liderato en la tabla el programa pasado, Willy Bárcenas ha llegado con ganas de recuperar lo suyo. La competitividad que caracteriza al concursante ha hecho que, pese a las dificultades de ejecución, diese todo lo que está en su mano para hacer la mejor prueba posible.

Durante los ensayos, el cantante se ha visto un poco superado por la situación. “Con lo que me han gustado a mí las copas”, ha bromeado Willy, la complejidad real del reto es recordar qué copa debe tocar de las 57 que tiene en frente.

Este instrumento tiene muchas complejidades, la primera y más fundamental es la de conseguir el sonido deseado, por ello Willy ha tenido que poner especial cuidado con el lavado y tratamiento de sus manos.

Antes de realizar la prueba, se ha lavado las manos con un gel especial que optimiza la fricción, además de usar un agua específica con mucha cal, de tal forma que el sonido fuese perfecto.

El cantante ha dejado a los jueces estupefactos incluso se ha atrevido a repetir una parte de la función tras las exigencias de Juan del Val.

Todo un éxito para Willy en la fase final de El Desafío. ¡No te lo pierdas!

La sorpresa de Eduardo Navarrete al ganar en su duelo a la líderesa Patricia Conde

La sorpresa de Eduardo Navarrete al ganar en su duelo a la líderesa Patricia Conde: “No tengo miedo al éxito”

