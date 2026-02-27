Antena3
Jessica Goicoechea invita a Santiago Segura a vivir su reto de conducción desde dentro: “Si muero habrá un sobresueldo”

La modelo ha puesto el coche en dos ruedas para moverse por un muro, acompañada de Santiago Segura.

La prueba de conducción ha consistido en conducir un tramo con dos ruedas sobre la pared y una inclinación de más del 50%.

“Desde dentro todo es un drama”, ha confesado Jessica durante los ensayos. Han sido muchos momentos de tensión los que ha vivido practicando, la precisión debe ser primordial para evitar un accidente. “Parece que estás pegada al suelo”, así ha descrito la concursante la sensación de conducir de este modo.

“Que sea lo que Dios quiera”: la inseguridad de Jessica durante el ensayo

Para aumentar la emoción, Jessica ha invitado a Santiago Segura a acompañarle dentro del coche. El miembro del jurado ha aceptado inmediatamente pese al riesgo que podía suponer.

La escena ha sido muy cómica, pero también ha conllevado cierto peligro al poder desestabilizar el vehículo con el peso añadido.

A pesar de todo, Jessica ha logrado superar con éxito la prueba y bajar el coche del muro con mucha destreza.

Los nervios de Patricia Conde en el rodillo en equilibrio

“Tengo la boca super seca”: Los nervios de Patricia Conde en el rodillo en equilibrio

