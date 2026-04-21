Entrevista
Así vivieron los hijos de Quini su secuestro: "El día que le liberaron fue el que más miedo pasó"
El secuestro de Enrique Castro 'Quini', estrella del FC Barcelona, tuvo a España con el corazón en un puño durante 25 días. Sin embargo, tras ser rescatado por la policía, logró perdonar a los hombres que lo llevaron a cabo.
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Enrique Castro, el futbolista español conocido como Quini, vivió uno de los secuestros más surrealistas que se recuerdan en nuestro país, apenas unos días después del 23-F. Tras 25 días metido en un zulo, fue rescatado y logró perdonar a los secuestradores.
Corría el año 1981, cuando Quini fue a recoger a su mujer y a sus hijos, Lorena y Enrique, al aeropuerto. Fue en ese trayecto cuando tres hombres le interceptaron a punta de pistola y le secuestraron en su propio coche.
Aquellos hombres tuvieron a Quini en un zulo durante 25 días. Durante aquel tiempo, España se paralizó y los hombres eligieron como interlocutora a su mujer, a la que pedían 100 millones de pesetas para liberar a Quini. "Mi madre reunió el dinero que pedían, la bolsa estuvo todo el tiempo en casa", señala Lorena, la hija de Quini.
Cuando la policía dio con el zulo y rescató a Quini con vida, se encontró con una imagen insólita. Mientras toda España creyó que el secuestro era obra de ETA, la policía se encontró a tres hombres que hacían su vida y no eran parte de ninguna organización. Estos tan solo querían dinero tras quedarse sin trabajo.
"El día que lo liberaron fue el día que más miedo pasó", señala Lorena, "sí que creo que llegó a temer por su vida". Sin embargo, asegura que su padre siempre les dijo que no le trataron tan mal: "Le daban periódicos, comida...".
Pese a que el secuestro marcó la vida de Quini, decidió optar por el perdón. El futbolista renunció a la indemnización y pidió que no se les tratara con dureza. "Logró perdonarles, algo que mi madre nunca consiguió", advierte Lorena.
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Hoy, sus hijos aseguran que la actitud que adoptó Quini ante el secuestro fue una seña de su actitud ante la vida y la bondad que siempre le caracterizó. ¡No te pierdas todo lo que nos han contado en el vídeo de arriba!
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