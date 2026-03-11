Los actores avanzan lo que veremos en la nueva temporada de Entre tierras: "El público se va a emocionar con los personajes"

Este domingo llega a atresplayer la nueva temporada de Entre tierras y sus protagonistas ya adelantan que la historia dará un giro importante. Nuevos personajes, conflictos más intensos y un terremoto emocional en la vida de María marcarán estos nuevos capítulos que prometen enganchar desde el primer capítulo.

“Es la continuación del personaje de María, seguimos viendo a su protagonista crecer”, explica Silvia Abascal, que se incorpora como Estrella.

Megan Montaner también avisa de lo que está por venir: “Habrá muchos cambios en la vida de María” y “se van a avecinar un montón de contratiempos que María va a tener que afrontar”. Pero no solo hablamos de conflictos externos. Según la actriz, se producirá un auténtico “movimiento sísmico en su corazón”.

"María va a vivir un movimiento sísmico en su corazón"

Rodolfo Sancho apunta a la parte más emocional de la temporada: “Veremos muchas relaciones humanas, mucha emoción. Mucho amor o desamor”.

Una línea que también refuerza Clara Garrido, quien destaca el crecimiento de la nueva generación: “Nicolás ya no es tan pequeño, Manuela tampoco… veremos las historias de la familia con la llegada de los nuevos personajes”.

Para Ginés García Millán, el público “va a disfrutar, se va a emocionar con los personajes, con las historias”, mientras que Carlos Serrano Clark lo resume de la siguiente manera: “Va a ser una montaña rusa increíble de emociones”.

Los actores también señalan como claves de esta nueva entrega las localizaciones, la intriga y la ambición. Y lo tienen claro: la serie “tiene todos los ingredientes para que funcione”. ¡No te lo puedes perder!