Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 77

¡Sin perdón! El gesto de desprecio de Seyran que confirma que la paz con Ifakat es imposible

La joven ha aceptado trabajar con Ferit para salvar el legado de la familia, pero ha dejado claro que no quiere saber nada de hipocresías.

¡Sin perdón! El gesto de desprecio de Seyran que confirma que la paz con Ifakat es imposible

Publicidad

¡La venganza se sirve en plato frío! Seyran ha vuelto a la empresa para salvar a los Korhan de la ruina, pero que nadie se confunda: no lo ha hecho por ellos. Tras aceptar trabajar de nuevo con Ferit, Ifakat ha intentado acercarse con una falsa sonrisa para darle la enhorabuena.

“Has hecho lo correcto”, le ha dicho con esa superioridad que la caracteriza. Pero lo que no se esperaba era la reacción de Seyran, quien le ha negado el saludo y le ha dicho: “No eres la persona adecuada para decirme qué está bien o mal. No me felicites, olvídame”.

¡Ifakat se ha quedado con la mano en el aire y la palabra en la boca! Ni siquiera la presencia de Orhan ha callado a una Seyran que ya no tiene miedo a las jerarquías de la mansión.

Orhan, lejos de defender a su cuñada, le ha dado la razón a Seyran recordándole a Ifakat que, si no fuera por esa "impertinente", los Korhan estarían ahora mismo en la calle.

Sinan y Seyran

¡Ya son marido y mujer!: Seyran y Sinan se casan en secreto tras los celos por Ferit

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Actores de Entre Tierras

Los actores avanzan lo que veremos en la nueva temporada de Entre tierras: "El público se va a emocionar con los personajes"

¡Sin perdón! El gesto de desprecio de Seyran que confirma que la paz con Ifakat es imposible

¡Sin perdón! El gesto de desprecio de Seyran que confirma que la paz con Ifakat es imposible

Sahin recibe la orden más peligrosa de su padre: quitarle Mardin a Cihan

Sahin recibe la orden más peligrosa de su padre: quitarle Mardin a Cihan

Sadakat comete su mayor locura y dispara a Alya para evitar que se case con Cihan
En tierra lejana | 10 de marzo

Sadakat comete su mayor locura y dispara a Alya para evitar que se case con Cihan

“Lloré muchísimo”: la confesión de Cihan Deniz que destroza el corazón de Alya
En tierra lejana | 10 de marzo

“Lloré muchísimo”: la confesión de Cihan Deniz que destroza el corazón de Alya

“No vuelvas a llamar”: Sadakat le quita el móvil a su nieto para que no hable con Alya
En tierra lejana | 10 de marzo

“No vuelvas a llamar”: Sadakat le quita el móvil a su nieto para que no hable con Alya

¡A punto de volverse loca! Alya no puede más con las humillaciones de los Albora. Tras ver cómo Sadakat le prohibía hablar con su hijo, la joven ha estallado.

"Cuando me enamoro, es para siempre": la confesión de Cihan a Alya que lo delata
En tierra lejana | 10 de marzo

"Cuando me enamoro, es para siempre": la confesión de Cihan a Alya que lo delata

Cihan no ha podido callarse más. En una charla íntima y muy profunda sobre el amor, el mayor de los Albora ha dejado claro que él no juega con los sentimientos.

“Enséñala si te atreves”: el pulso de Sadakat por su foto prohibida con Ecmel

“Enséñala si te atreves”: el pulso de Sadakat por su foto prohibida con Ecmel

¡Se le escapa!: Alya huye a Estambul y deja a Cihan gritando en el aeropuerto

¡Se le escapa!: Alya huye a Estambul y deja a Cihan gritando en el aeropuerto

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna y Damián le piden a Pablo y Nieves que sean sus testigos de boda

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: ¡nos vamos de boda! Digna y Damián le piden a Pablo y Nieves que sean sus testigos

Publicidad