¡Sin perdón! El gesto de desprecio de Seyran que confirma que la paz con Ifakat es imposible

¡La venganza se sirve en plato frío! Seyran ha vuelto a la empresa para salvar a los Korhan de la ruina, pero que nadie se confunda: no lo ha hecho por ellos. Tras aceptar trabajar de nuevo con Ferit, Ifakat ha intentado acercarse con una falsa sonrisa para darle la enhorabuena.

“Has hecho lo correcto”, le ha dicho con esa superioridad que la caracteriza. Pero lo que no se esperaba era la reacción de Seyran, quien le ha negado el saludo y le ha dicho: “No eres la persona adecuada para decirme qué está bien o mal. No me felicites, olvídame”.

¡Ifakat se ha quedado con la mano en el aire y la palabra en la boca! Ni siquiera la presencia de Orhan ha callado a una Seyran que ya no tiene miedo a las jerarquías de la mansión.

Orhan, lejos de defender a su cuñada, le ha dado la razón a Seyran recordándole a Ifakat que, si no fuera por esa "impertinente", los Korhan estarían ahora mismo en la calle.