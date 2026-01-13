Paloma García-Pelayo: "Julio Iglesias está preocupado por el impacto internacional, pero sus abogados van a por todas"

Julio Iglesias guarda silencio después de ser acusado por dos de sus antiguas empleadas del hogar de presunta agresión sexual. Estas aseguran que el cantante abusó de ellas y las vejó en varias ocasiones, llegando a sentirse "como esclavas".

Las acusaciones forman parte de una investigación firmada por elDiario.es y Univision Noticias, que se ha extendido durante tres años y que hoy ve la luz. En ella, 15 antiguas empleadas que trabajaron para Julio entre 1990 y 2023 hablan de la intimidación ambiental que había en casa del cantante.

Nuestra colaboradora Paloma García-Pelayo ha podido conocer la reacción de Julio Iglesias a las acusaciones. "Julio está preocupado", advierte, "por el impacto internacional, es como si le hubieran matado, a su imagen internacional".

Pese a todo, Julio Iglesias habría comenzado ya a tomar acciones legales sobre el asunto. "Tiene a sus abogados a por todas y confía mucho en ellos, especialmente en uno", adelanta García-Pelayo.