Paloma García-Pelayo: "Julio Iglesias está preocupado por el impacto internacional, pero sus abogados van a por todas"
Nuestra colaboradora nos cuenta cuál ha sido la reacción de Julio Iglesias ante las acusaciones de agresión sexual de dos de sus exempleadas del hogar.
Julio Iglesias guarda silencio después de ser acusado por dos de sus antiguas empleadas del hogar de presunta agresión sexual. Estas aseguran que el cantante abusó de ellas y las vejó en varias ocasiones, llegando a sentirse "como esclavas".
Las acusaciones forman parte de una investigación firmada por elDiario.es y Univision Noticias, que se ha extendido durante tres años y que hoy ve la luz. En ella, 15 antiguas empleadas que trabajaron para Julio entre 1990 y 2023 hablan de la intimidación ambiental que había en casa del cantante.
Nuestra colaboradora Paloma García-Pelayo ha podido conocer la reacción de Julio Iglesias a las acusaciones. "Julio está preocupado", advierte, "por el impacto internacional, es como si le hubieran matado, a su imagen internacional".
Pese a todo, Julio Iglesias habría comenzado ya a tomar acciones legales sobre el asunto. "Tiene a sus abogados a por todas y confía mucho en ellos, especialmente en uno", adelanta García-Pelayo.
