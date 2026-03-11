Antena3
La sonada reacción de Manuel Garrido, concejal del PSOE que se ha cambiado de sexo: "Yo entre en política porque faltaba uno para la lista"

El concejal Manuel Garrido responde a la polémica generada tras conocerse que modificó su sexo en el registro civil. Niega haberlo hecho para acceder a ayudas públicas y critica el tratamiento mediático del caso.

Cambio de sexo del concejal.

Mario de Hipólito
Publicado:

La polémica en torno al concejal Manuel Garrido ha crecido en los últimos días después de que se conociera que cambió su sexo en el registro civil. En declaraciones a este medio, el edil rechaza haber tomado esa decisión para beneficiarse de ayudas públicas y asegura que todo puede comprobarse de forma transparente. "Lo que tienes que hacer es mirar a ver si he cobrado alguna ayuda", afirma, insistiendo en que la información sobre subvenciones y programas públicos es accesible.

"Mirad si he cobrado ayudas"

Garrido sostiene que no ha obtenido ningún beneficio económico por haber cambiado su sexo legal. "Las ayudas que hay de la Junta… todo es público, míralo", señala. El concejal insiste en que cualquiera puede revisar si se ha beneficiado de alguna convocatoria específica. "Mira si me he beneficiado o no de ser mujer", añade.

El edil también relativiza la dimensión del asunto y recuerda que su responsabilidad política es limitada. "Yo solo soy el concejal de un pueblo, ¿qué os creéis que esto es Madrid o qué?", comenta. Según explica, su entrada en política fue casi circunstancial: "Yo me apunté a política porque falta uno en política".

Críticas a la repercusión mediática

Garrido se muestra especialmente crítico con el eco que ha tenido el caso. Considera que sus palabras han sido sacadas de contexto y amplificadas. "Aquí uno dice una bobada y todos la cogéis y hacéis una bola y no os molestáis en hacer vuestro trabajo", reprocha.

Noticias

