EN TIERRA LEJANA
Sadakat cruza un umbral irreversible al herir a Alya y dinamita la boda con Cihan
La implacable Sadakat dispara a Alya cuando acepta casarse con Cihan para proteger a su hijo, desatando una nueva crisis familiar con consecuencias imprevisibles.
Alya, dispuesta a sacrificarlo todo por el bienestar de su hijo, acepta casarse con Cihan bajo sus estrictas condiciones.
Justo entonces, Sadakat, consumida por el miedo a perder el control familiar y la influencia sobre su nieto, saca un arma y dispara contra Alya, dejándola gravemente herida y poniendo en riesgo no solo la boda, sino la estabilidad del clan Albora.