Massiel, antigua empleada del hogar de Julio Iglesias: "No era normal mandarse WhatsApps con el señor"

Julio Iglesias se ha pronunciado de nuevo en sus redes sociales tras ser acusado por dos de sus antiguas empleadas del hogar de agresión sexual. Tras confesar que no le dejan acceder formalmente a su denuncia, ha decidido tomarse la justicia por su mano y exponer conversaciones de WhatsApp que mantenía con algunas de sus trabajadoras para demostrar su inocencia.

En las conversaciones, Julio Iglesias deja ver el nombre de las empleadas y cómo ellas se muestran cercanas y aparentemente cariñosas. En ellas se puede leer como algunas de las mujeres le dicen "te quiero mucho" o "todos los días a tu lado son valiosos para mi porque aprendo un poco más".

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Massiel,una antigua empleada doméstica que trabajó en casa de Julio Iglesias. Según nos cuenta, con ella Julio siempre fue un hombre simpático y cercano, aunque nunca llegó a tener un trato tan íntimo como el que muestran las conversaciones. "Nunca vi nada raro", advierte, "lo único que me dijo una vez es que tenía el culete gordito".

"Siempre le llamábamos "Señor Julio", me sorprende que le llaman "profesor"", nos cuenta. Massiel afirma que ni siquiera era frecuente que pudieran usar el móvil en casa de Julio ni que pudieran escribirle. "No podíamos tener el móvil en el trabajo", señala.

Julio Iglesias prepara su defensa, mientras muchos se preguntan si esas conversaciones podrían usarse en un juicio o no. ¿Va la publicación de las fotografías en contra de la protección de las demandantes?