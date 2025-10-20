Antena 3 LogoAntena3
Anna Ferrer Padilla desvela cómo fue su pedida de matrimonio: "Hincó rodilla y me quedé en shock total"

La influencer y empresaria se ha labrado una carrera de éxito. Hoy conocemos a Ana Ferrer Padilla, la hija de Paz Padilla que está a punto de darse el "sí quiero" a sus 28 años.

Anna Ferrer

La hija de Paz Padilla, Anna Ferrer, ha hecho un camino más allá de su apellido, convirtiéndose en una influencer de gran éxito. A día de hoy, Ana no solo acumula más de 800.000 seguidores en redes sociales, sino que además cuenta con su propia marca.

Hace apenas unas semanas, Anna Ferrer anunciaba en redes su boda con Mario Cristóbal. Tras tres años de relación, la pareja se compromete y organiza su esperada boda.

La influencer ha querido ser discreta con su relación, ya que Mario Cristóbal es una persona anónima que quiere mantenerse al margen de los medios. Sin embargo, en Y ahora Sonsoles hemos podido conocer cómo fue su pedida de matrimonio.

La pareja se fue de viaje a Menorca después de estar todo el verano trabajando en su bar de Zahara de los Atunes. Ambos estaban preparándose para salir a cenar, cuando Mario sorprendió a Anna en la habitación: "Él tenía claro que quería que fuera en privado".

Anna confiesa que se quedó en shock al ver que hincaba la rodilla en el suelo. "Fue como en las películas", nos cuenta, ilusionada, "yo me quedé en shock total, él se puso a llorar".

Aquel momento estuvo lleno de magia, pero no fue hasta dos semanas después que Anna se lo pudo contar a su madre. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

Anna Ferrer

