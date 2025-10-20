Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 20 de octubre

Elisa Matilla 'sobrevive' a La Pista con una sorprendente victoria: "Hay que confiar"

Roberto Leal ha dado por bueno todo el esfuerzo que la actriz ha hecho y la ha pedido que baile este himno de Gloria Gaynor.

Elisa Matilla ‘sobrevive’ a La Pista con una sorprendente victoria: “Hay que confiar”

Alberto Mendo
Elisa Matilla se merece el pleno que ha conseguido en La Pista, más por su gran esfuerzo que por la poca letra que ha logrado recordar. Sin embargo, ha sido suficiente para lograr la victoria en su duelo contra el Mago Yunke. Como demostró Cristina Gallego en el pasado programa, lo importante no es el tiro perfecto sino encontrar la manera de ganar.

Goyo Jiménez lanza un triple en La Pista con Lady Gaga… pero Cristina Gallego se lleva la canasta

La actriz ha reconocido la canción en cuanto ha sonado el primer fragmento. Incluso ha empezado a tararear antes de que acabara la música. Ha hecho una maravillosa y divertidísima performance, ha intentado llegar al estribillo… y, cuando lo ha alcanzado, se ha dado cuenta de que no recordaba nada de la letra.

Rebobinando en la melodía, Elisa ha conseguido sacar una frase. Ni se ha dado cuenta, y ha tenido que ser Roberto Leal quien lo señalara. “Después de todo el esfuerzo que has hecho, sólo te pido que la bailes”, ha dicho el presentador al confirmar su pleno. La actriz ha disfrutado este momento de discoteca al ritmo de ‘I will survive’ porque es lo que ha hecho en La Pista. ¡Revive este momento en el vídeo!

¿Quién es el mejor jugador de fútbol de la historia? Luis de la Fuente se moja en El Hormiguero

¿Quién es el mejor futbolista del mundo? Luis de la Fuente se moja en El Hormiguero

Luis de la Fuente elogia a Lamine Yamal:

Luis de la Fuente elogia a Lamine Yamal: "La imagen que se vende no tiene que ver con su calidad humana"

Luis de la Fuente habla sobre su labor como seleccionador: "He convertido mi pasión en mi profesión"

Luis de la Fuente habla sobre su labor como seleccionador: "He convertido mi pasión en mi profesión"

Manu y Rosa, a El Rosco por un bote histórico de 2.272.000 euros en El Rosco: ¿repetirán la gesta de Rafa Castaño?
El Rosco | 20 de octubre

Manu y Rosa, a por un bote histórico de 2.272.000 euros en El Rosco: ¿repetirán la gesta de Rafa Castaño?

Rosa celebra su cumpleaños en Pasapalabra: “Creo que mi deseo está claro”
Mejores momentos | 20 de octubre

Rosa celebra su cumpleaños en Pasapalabra: “Mi deseo está claro”

El bote de Pasapalabra vuelve a su récord histórico: los 2.272.000 euros que conquistó Rafa Castaño
Mejores momentos | 20 de octubre

El bote de Pasapalabra iguala su récord histórico: los 2.272.000 euros que conquistó Rafa Castaño

Manu ha señalado que, el día que Rafa completó El Rosco, precisamente estaba estudiando para entrar en el concurso.

