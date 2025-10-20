Elisa Matilla ‘sobrevive’ a La Pista con una sorprendente victoria: “Hay que confiar”

Elisa Matilla se merece el pleno que ha conseguido en La Pista, más por su gran esfuerzo que por la poca letra que ha logrado recordar. Sin embargo, ha sido suficiente para lograr la victoria en su duelo contra el Mago Yunke. Como demostró Cristina Gallego en el pasado programa, lo importante no es el tiro perfecto sino encontrar la manera de ganar.

La actriz ha reconocido la canción en cuanto ha sonado el primer fragmento. Incluso ha empezado a tararear antes de que acabara la música. Ha hecho una maravillosa y divertidísima performance, ha intentado llegar al estribillo… y, cuando lo ha alcanzado, se ha dado cuenta de que no recordaba nada de la letra.

Rebobinando en la melodía, Elisa ha conseguido sacar una frase. Ni se ha dado cuenta, y ha tenido que ser Roberto Leal quien lo señalara. “Después de todo el esfuerzo que has hecho, sólo te pido que la bailes”, ha dicho el presentador al confirmar su pleno. La actriz ha disfrutado este momento de discoteca al ritmo de ‘I will survive’ porque es lo que ha hecho en La Pista. ¡Revive este momento en el vídeo!