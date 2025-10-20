Irene Rosales deja claro que está feliz junto a su nuevo novio y asegura que no le importa lo que digan de él

El pasado miércoles, Irene Rosales se convertía en la protagonista tras revelarse que tenía nuevo novio. Un chico, llamado Guillermo, que sacaba en portada la revista Semana. Una noticia que molestó mucho a la ex de Kiko Rivera que no dudó en emitir un comunicado, mostrándose muy enfadada porque se hubiese revelado su identidad, siendo una persona completamente anónima.

Una nueva ilusión que ya está más que confirmada, y es que incluso han sido grabados recientemente disfrutando del buen tiempo en la terraza de una cafetería en Sevilla, donde derrocharon complicidad. Además, Guillermo ya ha sido visto junto a los amigos de Irene Rosales. Una nueva relación que está siendo muy analizada y sobre la que se ha especulado mucho por la supuesta polémica vida amorosa de Guillermo, rumores que parece que no afectan a la exnuera de Isabel Pantoja, ya que como ha reconocido ante las cámaras: "Yo he dormido perfectamente".

Irene Rosales haciendo declaraciones a los medios | Europa Press

Además, por si quedaba algún tipo de duda sobre el buen momento que actualmente vive la influencer, Irene ha hecho uso de sus redes sociales para compartir varias imágenes junto a un mensaje que parece una clara declaración de intenciones: "Es bonito sanar. Es bonito cuidarse. Es bonito volver a brillar. Es bonito volver a llenarse de paz", ha expresado junto a varias imágenes en las que se la ve más radiante que nunca".

Fue a finales del pasado mes de agosto cuando se anunció la separación de Irene y Kiko Rivera. La pareja llevaba más de una década juntos: 11 años de relación, 9 de casados y dos hijas en común, Ana y Carlota, nacidas en 2015 y 2018.

De momento, ante todas estas informaciones, el Dj mantiene un perfil bajo y no se ha pronunciado sobre el hecho de que su exmujer haya rehecho de nuevo su vida.