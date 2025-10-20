Última hora
Un hombre armado se atrinchera en Brenes (Sevilla): "Podría ser el mismo que habría asesinado a un hombre en Dos Hermanas"
El individuo, que podría estar vinculado con el crimen de Dos Hermanas, se ha atrincherado con un arma de fuego en una vivienda. La Policía Nacional ha desplegado un amplio dispositivo.
En Brenes (Sevilla), un hombre se ha atrincherado en el interior de una vivienda y amenaza con hacer explotar una bombona de butano. Además, lo hace con un arma de fuego en su interior.
Según Carlos Quílez, podría tratarse del mismo individuo que asesinó de un tiro en la nuca a un hombre de 37 años en Dos Hermanas el pasado viernes. Por eso, la Policía Nacional ha desplegado un amplio dispositivo en el municipio.
Tras el asesinato, se detuvo al presunto cómplice del crimen, cuyas confesiones han podido llevar a la Policía a la persecución de este hombre, que continúa en el interior del edificio.
