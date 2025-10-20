Antena 3 LogoAntena3
Un hombre armado se atrinchera en Brenes (Sevilla): "Podría ser el mismo que habría asesinado a un hombre en Dos Hermanas"

El individuo, que podría estar vinculado con el crimen de Dos Hermanas, se ha atrincherado con un arma de fuego en una vivienda. La Policía Nacional ha desplegado un amplio dispositivo.

Atrincherado en Brenes

En Brenes (Sevilla), un hombre se ha atrincherado en el interior de una vivienda y amenaza con hacer explotar una bombona de butano. Además, lo hace con un arma de fuego en su interior.

Según Carlos Quílez, podría tratarse del mismo individuo que asesinó de un tiro en la nuca a un hombre de 37 años en Dos Hermanas el pasado viernes. Por eso, la Policía Nacional ha desplegado un amplio dispositivo en el municipio.

Tras el asesinato, se detuvo al presunto cómplice del crimen, cuyas confesiones han podido llevar a la Policía a la persecución de este hombre, que continúa en el interior del edificio.

Programas

Anna Ferrer

Anna Ferrer Padilla desvela cómo fue su pedida de matrimonio: "Hincó rodilla y me quedé en shock total"

Nacho Gay

Nacho Gay desmiente los rumores de un enfrentamiento entre Antonio Banderas y Melanie Griffith: "Se llevan genial"

La Oreja de Van Gogh

Fans de La Oreja de Van Gogh en contra del regreso de Amaia Montero: "Ella ya tuvo su momento, para mí ha sido un complot"

Juan Carlos Unzué
Entrevista

El exfutbolista Juan Carlos Unzué y su lucha a contrarreloj contra el ELA: "Ya no estoy viviendo una prórroga, esto ya es un extra"

Mika, coach de La Voz
A las 22.00 horas

Última oportunidad para entrar en los equipos: este viernes llega el final de las Audiciones a ciegas de La Voz

Los coaches apuran sus últimas oportunidades para cerrar sus equipos. Este viernes, a las 22:00h en Antena 3, La Voz celebra su última gala de Audiciones a ciegas con los últimos talents, giros inesperados y muchas emociones.

Jacinto
Vivienda

Reconvertir locales comerciales en casas como solución al precio de la vivienda: "Me he comprado la pollería de mi barrio"

Comprar un local comercial y convertirlo en una vivienda es la alternativa de muchos a los precios desorbitados de compra. Jacinto, por ejemplo, se compró un asador en su barrio por 100.000 euros.

Ana Siles

Ana recuerda cómo el cáncer de mama terminó con su matrimonio: "Si la relación tiene grietas, el cáncer es un tsunami"

Laura Muñoz

Laura Moreno, cuyo hijo se suicidó víctima del acoso escolar: "No hay derecho a que una madre destrozada tenga que hacer de detective"

Tío de Sandra Peña

La familia de Sandra Peña, en contra de las pintadas que exponen a sus presuntas acosadoras: "No es el camino"

