Efemérides del 20 de octubre de 2025: ¿Qué pasó tal día como hoy?

El 20 de octubre de 2010, el Gobierno británico encabezado por el primer ministro David Cameron presenta el mayor plan de ajuste económico desde la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de reducir drásticamente el déficit fiscal, que alcanza el 12% del PIB. El plan contempla recortes de entre el 25% y el 40% en casi todos los ministerios, la eliminación de hasta medio millón de empleos públicos y una reducción de 20.000 millones de euros en subsidios sociales. Además, se anuncia la subida del IVA del 17,5% al 20% y la eliminación de beneficios universales para familias con ingresos altos, en un intento por equilibrar las cuentas públicas sin recurrir a rescates financieros.

Las medidas generaron una fuerte polémica tanto dentro como fuera del Reino Unido. Mientras el gobierno defendía el ajuste como necesario para evitar una crisis como la de Grecia, la oposición y diversos sectores sociales alertaban sobre el riesgo de una nueva recesión y el impacto desproporcionado en los más vulnerables. Sectores clave como la educación, la justicia y la defensa se vieron especialmente afectados, en un contexto marcado por la participación británica en conflictos internacionales como el de Afganistán. El plan de Cameron marcó un giro radical en la política económica del país y sentó las bases de una década de austeridad.

También un 20 de octubre, pero de 1864, el presidente estadounidense, Abraham Lincoln, proclama la festividad de Acción de Gracias como una celebración nacional. Tiene su origen en Inglaterra tras la reforma anglicana, cuando se suprimieron fiestas de tradición romana y se instauraron otras como el thanksgiving en agradecimiento a Dios por sucesos buenos, como una buena cosecha, el fin de una epidemia, o una victoria militar. Desde entonces, se celebra secularmente cada cuarto jueves de noviembre, convirtiéndose en una de las tradiciones más importantes de Estados Unidos, centrada en la reunión familiar, la gratitud y la solidaridad.

¿Qué pasó el 20 octubre?

1926: Cuba sufre el huracán del 26, uno de los más graves causando 600 muertos.

1944: En medio de la Segunda Guerra Mundial las tropas estadounidenses conquistan Aquisgrán (Alemania).

1973: La reina de Inglaterra Isabel II inaugura la Ópera de Sídney (Australia).

1981: Estatuto de Autonomía de Andalucía ratificado en el referéndum.

1986: Pilar Miró toma posesión como directora general de RTVE. Primera mujer en ocupar el puesto.

2004: Lanzan la primera versión del sistema operativo de código abierto Ubuntu, creado por el sudafricano Mark Shuttleworth y su empresa Canonical.

¿Quién nació el 20 octubre?

1917: Stephane Hessel, corredactor de la Declaración Universal de los DDHH.

1931: Joan Salvat Dalmau, empresario y editor español.

1932: Julia Gutiérrez Caba, actriz española.

1934: Michiko, emperatriz emérita de Japón.

1942: Christiane Nüsslein-Volhard, Nobel de Medicina 1995.

1946: Elfriede Jelinek, escritora austríaca, premio Nobel 2004.

¿Quién murió el 20 octubre?

1994: Burt Lancaster, actor estadounidense.

2014: Óscar de la Renta, modisto y diseñador dominicano.

2016: Junko Tabei, primera mujer en escalar el Everest en 1975.

2017: Federico Luppi, cineasta argentino.

2018: Wim Kok, ex primer ministro holandés.

2020: Fernando Falcó, marqués de Cubas.

¿Qué se celebra el 20 octubre?

Hoy 20 octubre se celebra el Día Mundial de la Estadística y el Día Mundial de la Osteoporosis.

Horóscopo del 20 octubre

Los nacidos el 20 octubre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 20 octubre

Hoy, 20 octubre, se celebra santa Adelina y los santos Caprasio, Artemio, Jorge y Aurelio.