Muere una montañera navarra de 27 años al caerse en un pico en Panticosa

Una montañera de 27 años ha perdido la vida este fin de semana tras sufrir una caída en una zona abrupta de la ladera del Pico de las Neveras, del término municipal de Panticosa (Huesca).

La familia emitió un aviso en la Central 062 a través del COS Navarra en el que manifestaban que esta vecina de Tudela había salido a la montaña para realizar una ruta por la zona de Baños de Panticosa y llevaba 24 horas desaparecida. La montañera había salido acompañada de dos de sus perros sin haber regresado a su domicilio.

La montañera fue localizada sin vida

Tras el aviso se activaron efectivos del GREIM de Panticosa, junto con la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061. Tras varios vuelos de búsqueda, en torno a las 15:10 horas la montañera fue localizada sin vida en una zona de difícil acceso, junto a uno de sus perros, que también había fallecido.

Las condiciones meteorológicas a causa del fuerte viente fueron especialmente adversas en la evacuación del cuerpo en helicóptero.