Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Huesca

Muere una montañera navarra de 27 años al caerse en un pico en Panticosa

Una montañera ha muerto tras precipitarse al vacío en el Pico de las Neveras, en Panticosa (Huesca). La familia avisó de que la joven había salido a la montaña y llevaba 24 horas desaparecida.

Una montañera ha muerto tras caer del Pico de las Neveras.

Una montañera ha muerto en el Pico de las Neveras | antena3.com

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Una montañera de 27 años ha perdido la vida este fin de semana tras sufrir una caída en una zona abrupta de la ladera del Pico de las Neveras, del término municipal de Panticosa (Huesca).

La familia emitió un aviso en la Central 062 a través del COS Navarra en el que manifestaban que esta vecina de Tudela había salido a la montaña para realizar una ruta por la zona de Baños de Panticosa y llevaba 24 horas desaparecida. La montañera había salido acompañada de dos de sus perros sin haber regresado a su domicilio.

La montañera fue localizada sin vida

Tras el aviso se activaron efectivos del GREIM de Panticosa, junto con la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061. Tras varios vuelos de búsqueda, en torno a las 15:10 horas la montañera fue localizada sin vida en una zona de difícil acceso, junto a uno de sus perros, que también había fallecido.

Las condiciones meteorológicas a causa del fuerte viente fueron especialmente adversas en la evacuación del cuerpo en helicóptero.

El emotivo homenaje del Betis a Sandra Peña, la menor que se suicidó en Sevilla: "Hoy es diferente..."

Sandra Peña

Publicidad

Deportes

Una montañera ha muerto tras caer del Pico de las Neveras.

Muere una montañera navarra de 27 años al caerse en un pico en Panticosa

Mbappé celebra el gol ante el Getafe (0-1)

Vinicius agita, Nyom la lía y Mbappé ajusticia al Getafe para dejar líder al Madrid antes del Clásico (0-1)

Royston Drenthe, durante su etapa en el Real Madrid

Drenthe, ex del Real Madrid, hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral

Carlos Alcaraz durante la final del Six Kings Slam
Six Kings Slam

Alcaraz, irónico tras perder el Six Kings Slam ante Sinner: "No es divertido, parece que está jugando al ping pong"

El portero Cheikh Touré
Fútbol

Muere asesinado el portero Cheikh Touré tras creer que iba a ser reclutado por un equipo profesional

Fernando Alonso
GP de Austin

La desesperación de Fernando Alonso tras el accidente en la sprint de Austin: "Me da igual... me lo tomo a risa"

El piloto de Aston Martin se mostró más enfadado e irónico que nunca tras retirarse junto a Norris y Piastri en la sprint. Alonso salió de la curva 1 en segunda posición pero enseguida recibió el impacto de Hulkenberg.

Alcaraz y Sinner tras la final del Six Kings Slam 2025
Six Kings Slam

El precio de la raqueta de oro que se llevó Sinner tras ganar el Six Kings Slam: ¡Alcaraz no le quitaba ojo!

La organización entregó al italiano una raqueta de oro que en 2024 se llevó Rafa Nadal ¿Cuánto dinero vale?

Camavinga y Luis Milla

Getafe - Real Madrid: Horario, alineaciones OFICIALES y dónde ver el partido de hoy de LaLiga

Sinner y Alcaraz posan tras la final del Six Kings Slam

Sinner vuelve a su mejor nivel ante Alcaraz, revalida el Six Kings Slam y se va de Riad envuelto en millones (6-2 y 6-4)

Ronald Araújo celebra su gol ante el Girona (2-1)

Araújo salva a un Barça mediocre en el 93' y mete presión al Madrid (2-1)

Publicidad