Antonio Banderas habla de lo contento que está tras la boda de su hija en España: "Que me hagan abuelo"

Antonio Banderas ha abandonado Valladolid después de vivir un fin de semana de ensueño por el enlace matrimonial de su hija, Stella del Carmen y Alex Gruszynski, que ha reunido a grandes rostros conocidos del mundo de la interpretación. "Estamos muy contentos", ha confesado el actor antes de subirse al avión.

Ocultando su rostro con gafas de sol después de disfrutar de unos días de absoluta celebración, el intérprete se mostraba algo cansado, pero aseguraba ante los reporteros que "todo fue muy bien" y que el matrimonio se marcha ya a disfrutar de su luna de miel. Por su parte, su hermano Javier ha recalcado las palabras de Banderas, reflejando así que fue una boda que quedará para el recuerdo de todos.

Tras el 'Sí, quiero', Banderas no dudó en atender a los medios de comunicación en un acto de generosidad y desvelaba que el enlace fue "muy bonito, muy emocionante y estamos muy contentos" de que hayan sellado su amor de esa manera, ya que "se conocen desde que tienen cuatro añitos y es una relación muy larga".

Además, explicaba que "no ha habido nervios, ha habido tranquilidad, elegancia" y quiso aclarar que Stella eligió Valladolid porque "yo había venido aquí anteriormente, un viaje que hice por toda España con amigos y habíamos oído hablar de la Abadía de Retuerta, nos vinimos para acá y me gustó mucho".

Antonio brindaba entonces con la prensa allí presente y terminaba diciendo que el siguiente paso era "qué me hagan abuelo".

Sin duda, han sido unos días muy emotivos para la familia Banderas Griffith tras ver a su hija de 29 años darse el 'sí, quiero' con el amor de su vida.