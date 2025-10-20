Antena 3 LogoAntena3
Desternillante

Esperansa Grasia sorprende a Luis de la Fuente con sus trucos para el día a día

La influencer ha acudido al plató con cinco nuevos trucos con 'grasia' para ayudar al seleccionador con tareas del día a día.

Luis de la Fuente ha conquistado al público de El Hormiguero con su naturalidad y su forma tranquila de ver el fútbol. El seleccionador ha demostrado por qué es una figura tan respetada dentro y fuera del campo.

Antes de concluir la visita del técnico, Pablo Motos ha dado la bienvenida a Esperansa Grasia, que ha acudido al plató dispuesta a sorprender al invitado con sus trucos para el día a día.

La influencer ha mostrado como decorar un enchufe de la manera más divertida posible o la forma más efectiva de cambiar una bombilla sin sufrir ningún percance.

Sin embargo, lo más desternillante ha llegado antes de comenzar con su sección cuando su madre le ha llamado en directo. ¡No te lo puedes perder!

