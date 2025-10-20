Nacho Gay desmiente los rumores de un enfrentamiento entre Antonio Banderas y Melanie Griffith: "Se llevan genial"

El sábado 18 de octubre, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, Stella del Carmen, se daba el "sí quiero" con Alex Gruszynski. La boda, marcada por el hermetismo, se celebraba en Valladolid, concretamente en la Abadía Retuerta Le Domaine.

Pese a que los novios querían mantener la discreción y confidencialidad, uno de los invitados filtraba a través de las redes sociales el segundo vestido de la novia: un diseño de efecto satén, con cuerpo drapeado y sin mangas en color blanco.

En Y ahora Sonsoles, Nacho Gay ha desvelado algunos detalles de la boda. Según nos cuenta, la ceremonia se distribuyó por diferentes estancias de la finca. "En una había una actuación, en otra hubo la fiesta... Iban descubriendo las estancias a medida que avanzaba la boda", señala.

Además, nuestro colaborador ha querido aclarar una información distribuida en los medios estadounidenses, que apuntan a un posible enfrentamiento entre Banderas y Melanie en las semanas previas a la boda. "Las informaciones que apuntan a un desencuentro son falsas", asegura Nacho Gay, "durante toda la preparación de la boda han tenido un chat con los novios y han tenido muy buena sintonía".

